В Центробанке заявили об очередном снижении международных резервов РФ

Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,6 млрд и на 23 июня 2023 г. составили $586,9 млрд, говорится в материалах Банка России .

"Объем международных резервов по состоянию на 23 июня составил $586,9 млрд, сократившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ , состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора