Эфиопия подала официальную заявку на вступление в БРИКС

Эфиопия рассчитывает на то, что государства-члены БРИКС одобрят ее заявку на вступление в организацию, рассказал официальный представитель МИД республики Мелеса Алема. Об этом пишет ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что Аддис-Абеба официально подала заявку на вступление.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», - отметил дипломат.

Площадь Эфиопии составляет 1 104 300 км², население по состоянию на 2023 год превышает 116 млн человек. Столицей республика является Аддис-Абеба.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На протяжении нескольких лет объединение не принимало новых членов, оставалось по сути экономическим союзом крупных держав.

В настоящее время, на фоне сложной международной повестки, перехода планеты от однополярного к многополярному мироустройству, планирует расширение организации.

Заявки на вступление в БРИКС подали Алжир, Бангладеш и Египет. О заинтересованности в присоединении к группе заявили главы государств и правительств Аргентины, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии и Турции.