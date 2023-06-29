Россия ограничит ввоз из недружественных стран семян пшеницы, ржи, ячменя

Правительство Российской Федерации утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. <…> Семена сельскохозяйственных культур», — говорится в постановлении.

До этого правительство России запланировало выделить 1 млрд рублей дополнительно на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в хозяйствах.

11 октября 2022 года исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков заявил, что новые требования российского законодательства могут привести к тому, что зарубежные вакцины для животных могут запретить для поставок в Россию.