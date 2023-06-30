Financial Times: Экономика Европы сильно отстала от США
Экономика Европы значительным образом отстает от американской по всем ключевым направлениям. Об этом сообщила газета Financial Times, передает агентство «Прайм».
Издание отмечает, что Европа может конкурировать с США только в индустрии, которая связана со стилем жизни. В остальном, как указано в материале, она проигрывает.
Кроме того, подчеркивается, что в европейском ландшафте высоких технологий лидируют американские компании, такие как Amazon, Microsoft и Apple. При этом авторы указывают на отсутствие в ЕС таких крупных университетов, которые поддерживают технологические стартапы. США также владеют обильными и дешевыми внутренними энергоресурсами, при этом у Европы их нет, отмечается в публикации.
Также сообщается о наличии у США обильных и дешевых внутренних энергоресурсов. При этом Европа испытывает проблемы с энергоснабжением, добавляется в заметке.
Также авторы сообщают, что частный капитал гораздо доступнее в США. Вместе с тем в Deutsche Bank утверждают, что ЕС сейчас «почти полностью зависит от рынков капитала Штатов».
Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал европейскую экономику с ее текущими темпами роста и конкурентоспособностью «умирающей частью мировой экономики».