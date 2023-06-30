Сборы с богатых россиян в бюджетную систему превысили ₽1 трлн

Поступления в консолидированный бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2022 году составили 1,013 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 год.

Повышенный налог взимается с части дохода физического лица, которая превышает 5 млн рублей в год, остальной заработок облагается по ставке 13%, пишет газета. "Ведомости" также напоминают, что прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых россиян предложил ввести президент России Владимир Путин в 2020 году с целью финансирования редких заболеваний у детей. Позднее ставка для физлиц с высокими доходами была повышена до 15% с 2021 года.

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"Из 1,013 трлн рублей в федеральный бюджет поступило 132 млрд рублей, что на 70% больше, чем планировал Минфин. Кроме того, еще 10 млрд рублей поступили с доходов (свыше 5 млн рублей) в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. После зачисления собранных средств в федеральный бюджет они направляются в фонд "Круг добра", который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями", - разъясняют "Ведомости".

Так, общая сумма поступлений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ составила в 2022 году 142 млрд рублей, что на 59 млрд рублей больше, чем годом ранее, добавляет газета со ссылкой на представителя Минфина.

Кроме того, в 2023 году Минфин прогнозирует поступления от НДФЛ, связанного с переходом к прогрессивной системе налогообложения, в размере 144,7 млрд рублей, в 2024 году - 156,5 млрд рублей, в 2025 году - 168,2 млрд рублей, пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к закону о федеральном бюджете.

Что касается причин роста, ведомство связывает его с прошлогодним увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат. Кроме того, представитель Минфина добавил, что еще одна причина роста связана с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021 году, пишет газета.