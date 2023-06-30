Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что благодаря санкциям против России европейские корпорации обогащаются за счет беднейших жителей ЕС. Отрывок своего выступления он опубликовал в Твиттере.

«Кризис стоимости жизни свирепствует по всей Европе, поскольку санкции наносят местным жителям больший ущерб, чем России», - заявил евродепутат.

По его мнению, монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, но при этом удерживать зарплаты на низком уровне.

«Влияние жадности ощутило на себе большинство простых граждан по всей Европе», - подчеркнул Уоллес.

Он призвал Европарламент к «позитивному подходу», который позволил бы развить диалог, дипломатию и положить конец конфликту.

Депутат подчеркнул, что украинский кризис оказывает огромное влияние на самых бедных европейцев.

Financial Times ранее рассказала со ссылкой на европейских чиновников: в ЕС считают, что новые санкции против России не имеют смысла. Так как ограничения не коснулись только тех областей экономики РФ или компаний, которые слишком важны для ЕС.

Европейские чиновники признают, что не попавшие под санкции сферы российской экономики производят жизненно важные продукты/услуги для европейских стран. Если на эти сферы попытаются распространить санкции, заинтересованные государства ЕС наложат вето.