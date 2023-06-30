Зампред ЦБ РФ Заботкин: рисков для финансовой стабильности в стране нет

Зампред Центробанка РФ (ЦБ РФ) Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в стране в связи с ослаблением курса рубля. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, текущее ослабление рубля объясняется состоянием платежного баланса, поэтому рисков для финансовой стабильности в такой ситуации нет. "Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь - тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта", - поделился Заботкин. Он добавил, что динамику курса рубля учтут на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке. До этого в Центробанке рассказывали об уровне закредитованности россиян. Обязательства россиян перед банками превысили 30 трлн руб. по состоянию на 1 мая 2023 года. В то же время по итогам первого квартала долги составляют менее 28 трлн руб., а уровень закредитованности составлял 41%.