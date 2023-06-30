Европу наводнили нелегальные сигареты местного производства

Европу наводняют нелегальные сигареты местного производства. Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, их распространение приводит к потере миллиардов налоговых отчислений и подрывает усилия по борьбе с вредной привычкой.

Согласно недавнему исследованию, большая часть контрафакта стекается во Францию, где курит около 28% населения. Пачка сигарет там стоит более 10 евро, а власти пытаются бороться с вредной привычкой населения, постоянно повышая акциз. Однако усилия напрасны, поскольку далеко не каждая выкуренная сигарета произведена легально.

По данным экономической консалтинговой компании KPMG, во Франции растет потребление нелегального табака быстрее, чем в других странах Европы. Если в 2022 году 16,9 млрд сигарет были произведены нелегально или ввезены контрабандой, то в этом году цифра вырастет еще на 1,8 млрд. При этом качество контрафакта становится все лучше и лучше, а некоторые подпольные производители научились почти идеально подделывать пачки.

Кроме того, все чаще нелегальное производство сигарет стало размещаться внутри Евросоюза — раньше контрафакт поступал страны ЕС через Украину и Молдавию. Эксперты считают, что тенденция связана с пандемией коронавируса и спецоперацией на Украине, которые нарушили привычные пути поставок и заставили производителей размещаться ближе к потребителю.