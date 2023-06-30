Стало известно, какую сумму ЕС хочет зарабатывать на замороженных активах РФ

Ежегодный заработок Евросоюза на замороженных активах России для Украины должен составлять €3 млрд. С таким заявлением выступил премьер Бельгии Александр де Кроо по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Он указал на участие Бельгии «в этом процессе». Премьер объяснил это тем, что 90% активов заморожены в стране. Кроо также подчеркнул, что государство «сконцентрировано на сверхприбыли».

«Мы говорим о сумме в размере €3 млрд в год, которая могла бы быть получена», - заявил он.

По словам премьера, «метод получения этих денег должен быть юридически стабильным».

Ранее Министерство финансов Бельгии предоставило возможность одному российскому банку и его топ-менеджеру разблокировать активы в международном депозитарии Euroclear. Это средства от погашения еврооблигаций.