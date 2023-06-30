Эксперт сказал, что спасет экономику США от рецессии
От рецессии американскую экономику спас бы выход на пенсию представителей поколения беби-бумеров. Об этом заявил президент консультационного агентства Yardeni Research и ветеран финансового рынка Эд Ярдени, передают «Ведомости».
Данная категория граждан - послевоенные дети. По словам специалиста, «пандемийные накопления» населения истрачиваются. Данная ситуация может «утопить американскую экономику», добавил он.
Напомним, что в начале 2020 года Федеральная резервная система (ФРС) в связи с «вертолетными выплатами» наблюдала резкий рост сбережений американцев (+26,4% г/г во II квартале).
Ярдени отметил, что дефицит потребительского спроса составляет $75 трлн. После выхода беби-бумеров на пенсию у рынка появится доступ к их сбережениям. Суммарный их объем достигает более $70 трлн.
В настоящее время средства частично изъяты из экономики, говорится в материале. Также отмечается, что они находятся под управлением пенсионных фондов и вложены в недвижимость.
У американцев будет возможность распечатать накопления после того, как вышеуказанная категория выйдет на пенсию, говорится в заметке.
Благодаря росту такого объема риски рецессии в США сократятся как минимум до 2029 года, полагает Ярдени.
Ранее газета Financial Times сообщила, что экономика Европы значительным образом отстает от американской по всем ключевым направлениям. Издание отмечает, что Европа может конкурировать с США только в индустрии, которая связана со стилем жизни. В остальном, как указано в материале, она проигрывает.