Эксперт сказал, что спасет экономику США от рецессии

От рецессии американскую экономику спас бы выход на пенсию представителей поколения беби-бумеров. Об этом заявил президент консультационного агентства Yardeni Research и ветеран финансового рынка Эд Ярдени, передают «Ведомости».

Данная категория граждан - послевоенные дети. По словам специалиста, «пандемийные накопления» населения истрачиваются. Данная ситуация может «утопить американскую экономику», добавил он.

Напомним, что в начале 2020 года Федеральная резервная система (ФРС) в связи с «вертолетными выплатами» наблюдала резкий рост сбережений американцев (+26,4% г/г во II квартале).

Ярдени отметил, что дефицит потребительского спроса составляет $75 трлн. После выхода беби-бумеров на пенсию у рынка появится доступ к их сбережениям. Суммарный их объем достигает более $70 трлн.

В настоящее время средства частично изъяты из экономики, говорится в материале. Также отмечается, что они находятся под управлением пенсионных фондов и вложены в недвижимость.

У американцев будет возможность распечатать накопления после того, как вышеуказанная категория выйдет на пенсию, говорится в заметке.

Благодаря росту такого объема риски рецессии в США сократятся как минимум до 2029 года, полагает Ярдени.