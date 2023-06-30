На 1 апреля Россия сократила внешний долг на 6,8% или 25,9 миллиардов долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центробанк РФ .

«Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 миллиардов долларов США», — указали в ЦБ.

Напомним, что в начале 2023 года внешний долг РФ составлял 380,5 миллиардов долларов. При этом данный показатель стал минимальным значением с первого квартала 2007 года. За 2022 года ЦБ и кредитным организациям России удалось сократить внешний долг на 18,5% или 93,5 миллиарда долларов.