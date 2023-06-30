В России запретили перевозки грузов фурами из Польши

В России ввели запрет на грузоперевозки по территории страны польскими фурами
Правительство России ввело постановление, согласно которому на территории страны запрещены грузоперевозки польскими фурами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.
Уточняется, что для некоторых товаров будут сделаны исключения.
«Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, данный запрет не будет распространяться на Калининградскую область, чтобы обеспечить данному региону бесперебойное снабжение необходимыми товарами.
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