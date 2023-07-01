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Аналитик предрек рост евро до 100 рублей

В июле евро может вырасти до 98 рублей, а доллар до 89, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на управляющего директора AM Capital Алексея Мурашева.

Аналитик предрек рост евро до 100 рублей
© ТАСС

По его словам, на курсы валют будет оказывать влияние падение цен на рынке энергоресурсов, уход иностранного бизнеса из России и повышенный спрос на валюту на фоне туристического сезона. Как напомнил эксперт, за июнь российская национальная валюта значительно ослабла. Снижение к американскому доллару составило 8,23%, к евро — 10,53%, к китайскому юаню — 6,26% за месяц.

Рубль упал из-за введения ограничительных мер, а также снижения цен на энергоресурсы, что в конечном итоге сказывается на экспорте. Еще один фактор — выход иностранных бизнесов из российских активов. Все это оказало влияние на баланс спроса и предложения на рынке валют. С учетом продолжающегося тренда рубль в июле может торговаться в коридоре 86—89 относительно доллара и 95—98 относительно евро.

Также на российскую национальную валюту в июле будет оказывать влияние сезонный фактор – россияне будут покупать валюту перед отпуском.

При этом поддержку рублю может оказать политика Банка России. Регулятор может перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. В моменте такое решение способно поддержать рубль.

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