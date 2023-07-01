Аналитик предрек рост евро до 100 рублей

В июле евро может вырасти до 98 рублей, а доллар до 89, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на управляющего директора AM Capital Алексея Мурашева.

По его словам, на курсы валют будет оказывать влияние падение цен на рынке энергоресурсов, уход иностранного бизнеса из России и повышенный спрос на валюту на фоне туристического сезона. Как напомнил эксперт, за июнь российская национальная валюта значительно ослабла. Снижение к американскому доллару составило 8,23%, к евро — 10,53%, к китайскому юаню — 6,26% за месяц.

Рубль упал из-за введения ограничительных мер, а также снижения цен на энергоресурсы, что в конечном итоге сказывается на экспорте. Еще один фактор — выход иностранных бизнесов из российских активов. Все это оказало влияние на баланс спроса и предложения на рынке валют. С учетом продолжающегося тренда рубль в июле может торговаться в коридоре 86—89 относительно доллара и 95—98 относительно евро.

Также на российскую национальную валюту в июле будет оказывать влияние сезонный фактор – россияне будут покупать валюту перед отпуском.