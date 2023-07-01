Аргентина выплатила долг МВФ китайской валютой

Аргентина выплатила долг перед Международным Валютным Фондом (МВФ) в китайских юанях, вместо долларов США. Об этом сообщает газета La Nación.

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Как отмечает издание, аргентинское правительство 30 июня осуществило платеж в размере $2,7 млрд, использовав юани и специальные права заимствования.

По данным СМИ, вероятно, что на следующей неделе делегация из Аргентины посетит США для продолжения переговоров.

В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита на $50 млрд. Ожидалось, что эти средства помогут уменьшить дефицит бюджета на фоне резко растущей инфляции. В октябре того же года МВФ увеличил эту сумму до $56,3 млрд, однако в 2021 году снизил сумму финансирования до $44 млрд.