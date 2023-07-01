Доля РФ в капитале Евразийского банка развития упала до 44,8 процента
Доля России в в капитале Евразийского банка развития упала с 66% до 44,8%. Об этом сообщает правительство Казахстана.
Премьер-министр республики Алихан Смаилов провел заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были рассмотрены итоги его работы. Отмечается, что 28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками.
«В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%», – сказано в сообщении.
Кроме того, на Совете обсудили переговоры с Узбекистаном, желающим присоединиться к ЕАБР. Расширение позволит «снизить потенциальные риски и проработать возможности запуска новых интеграционных проектов».
Евразийский банк развития – международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на Евразийском пространстве. Страны-участницы: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. В 2022 году наблюдался значительный ростом инвестиций в проекты ЕАБР. Накопленный инвестиционный портфель достиг 13,4 миллиарда долларов с подписанием новых проектов на 2,5 миллиарда долларов.