США нацелились на богатую нефтью страну

Вашингтон нацелился на богатую нефтью Венесуэлу и готов любыми способами заполучить энергоресурсы этой страны. Такое мнение выразил обозреватель Rebelion Эдельберто Лопес Бланч, передает РИА Новости.

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Журналист напомнил, что власти Венесуэлы контролируют всю добычу нефти в стране, и подобное положение дел, считает он, категорически не устраивает США.

«Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями», — заявил журналист.

В статье также приводятся слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который считал, что санкции Вашингтона против Каракаса вводились лишь для того, чтобы захватить нефтяные месторождения страны.

В качестве еще одного аргумента в пользу теории о намерениях США относительно Венесуэлы Бланч привел высказывания экс-главы США Дональда Трампа, который заявил, что, когда он покидал пост президента, Венесуэла «была близка к краху», поэтому Вашингтон мог бы с легкостью захватить ее и получить себе всю нефть.