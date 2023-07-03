Центробанк планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран
Россияне смогут использовать карты отечественной платежной системы «Мир» в пяти-шести новых странах уже в этом году. Такой прогноз дала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью газете «Известия».
Она рассказала, что ситуация от страны к стране разная: некоторые государства боятся вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике, другие уже сейчас готовы к сотрудничеству и не опасаются открыто говорить об этом.
«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году», — сказала Бакина.
Она добавила, что сегодня помимо работы, которую ведут Центральный банк и Национальная система платежных карт, рынок находит такие решения самостоятельно. В качестве примера она привела Турцию, в которой уже есть возможность расплатиться за товар или услугу картой «Мир».
Бакина также упомянула Кубу, в которой настраивают POS-терминалы.
«Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов», — указала она. Бакина добавила, что кубинская сторона заинтересована в сотрудничестве, так как это будет выгодно для развития туризма в стране.