Центробанк планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран

«Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов», — указала она. Бакина добавила, что кубинская сторона заинтересована в сотрудничестве, так как это будет выгодно для развития туризма в стране.