На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США
Страны БРИКС значительно ускорят процесс отказа от доллара, если создадут единую валюту. Такое мнение выразила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес, пишет РИА Новости.
По ее словам, одной из главных тем на саммите БРИКС в ЮАР, который планируют провести 22-24 августа, станет создание новое единой валюты. Она подчеркнула, что на эту группу из пяти стран приходится более 40% населения мира, а также 18% всей торговли на планете и четверть мирового ВВП. Этого более, чем достаточно, чтобы захотеть уменьшить зависимость всех этих государств от американской валюты, считает обозреватель.
«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», — заявила она.
Журналистка утверждает, что страны БРИКС рассматривают и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объемов торговли в местных валютах. Также они могут включить в межгосударственное объединение новые страны, что послужит дополнительным импульсом для дедолларизации, указала она.
Ранее создание наднациональной валюты на платформе БРИКС назвали перспективной идеей.