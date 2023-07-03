На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США

По ее словам, одной из главных тем на саммите БРИКС в ЮАР, который планируют провести 22-24 августа, станет создание новое единой валюты. Она подчеркнула, что на эту группу из пяти стран приходится более 40% населения мира, а также 18% всей торговли на планете и четверть мирового ВВП. Этого более, чем достаточно, чтобы захотеть уменьшить зависимость всех этих государств от американской валюты, считает обозреватель.