Индия рекордно нарастила поставки российской нефти

В июне Россия нарастила экспорт нефти в Индию до рекорных 2,2 миллиона баррелей в сутки, поставив очередной рекорд. Закупки российского топлива этой страной растут десятый месяц подряд. Однако в следующем месяце есть риски сокращения поставок из-за ряда проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону.

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Поставки российского топлива в Индию в прошлом месяце превысили совокупный объем импорта из Саудовской Аравии и Ирака. На поставки из Эр-Рияда пришлось 745 тысяч баррелей нефти в сутки, а из Багдада — 835 тысяч.

Однако продолжать наращивать закупки топлива в России готовы не все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии. В частности, импортировать еще больше российского топлива предприятия не могут из-за желания поддерживать хорошие отношения с другими поставщиками, а также из-за инфраструктурных проблем. Ранее агентство объясняло, что некоторые заводы не проектировались для переработки нефти с высоким содержанием серы, как у российской марки Urals, а были ориентированы на более легкую нефть с Ближнего Востока.

По данным Kpler, в мае Индия импортировала 1,96 миллиона баррелей российской нефти в сутки, что на 15 процентов больше, чем в апреле. В последний месяц весны Россия обеспечила почти половину потребностей Индии в данном виде топлива. Такой скачок импорта Bloomberg назвал ошеломляющим, поскольку до 2022 года доля поставок из России составляла менее двух процентов.