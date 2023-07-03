В ЕК уточнили сумму замороженных суверенных активов России

Точная сумма замороженных после начала российской специальной военной операции странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет €207 млрд. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.