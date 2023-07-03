Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России

Инфляция в России начала замедляться. Сейчас она составляет 3,2%. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета по бюджету в Госдуме.

"После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%", - сказал он.

Министр напомнил, что ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1% против ожидаемого по разным оценкам падения от 8 до 20%, снижение промпроизводства составило 0,6%. Он также указал на тенденцию восстановления роста доходов населения уже в четвертом квартале 2022 года.

"Мы видим, что доходы граждан хоть и снизились на 1% в целом по году, но в IV квартале прошлого года начали показывать положительные темпы, и начиная с IV квартала прошлого года темпы роста в плюсовой зоне. Безработица в текущем году продолжала свой понижательный тренд", - сказал Силуанов.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.