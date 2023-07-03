В ЕК уточнили сумму замороженных суверенных активов России

На данный момент сумма активов России, которые были заморожены странами Евросоюза после начала российской специальной военной операции, составляет примерно €207 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Гааге, пишет ТАСС.

В настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины. Ожидается, что таким образом можно будет получить до €3 млрд в год.

Напомним, Рейндерс отвечает за работу по заморозке, реинвестированию и поиску возможностей конфискации российских активов в Еврокомиссии.