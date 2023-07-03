В ЕК уточнили сумму замороженных суверенных активов России

ЕК назвала сумму замороженных на Западе активов России
На данный момент сумма активов России, которые были заморожены странами Евросоюза после начала российской специальной военной операции, составляет примерно €207 млрд. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Гааге, пишет ТАСС.
В настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины. Ожидается, что таким образом можно будет получить до €3 млрд в год.
Напомним, Рейндерс отвечает за работу по заморозке, реинвестированию и поиску возможностей конфискации российских активов в Еврокомиссии.
Ранее Bloomberg сообщил, что Россия заблокировала западные активы на $150 млрд. Заблокированными оказались средства в том числе таких гигантов, как JPMorgan, Black Rock и др. Отмечается, что сейчас многие европейские и американские инвесторы боятся говорить о том, что у них есть инвестиции в России. Поэтому точную сумму трудно подсчитать.