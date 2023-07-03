В Германии предложили отменить санкции против России

«Те товары, что доставлялись за пару дней, теперь надо ждать неделями и месяцами. Товары из Китая и Азии сильно задерживаются, доставка выросла в цене в десятки раз. Конечный потребитель платит сейчас на 40 процентов больше за ту же группу товаров, чем два года назад», — рассказал депутат.