Индийские НПЗ начали оплачивать импорт нефти из России в юанях

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, в декабре 2022 года начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть. С 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ.

На фоне этого Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу помог нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу.

При этом антироссийские санкции вынуждают Москву и ее индийских партнеров искать альтернативные пути оплаты нефти, поскольку Россия сейчас «отрезана от финансовых сетей в долларах и евро», отмечает Reuters.

«Некоторые нефтеперерабатывающие предприятия платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают осуществлять расчеты в долларах», - пояснил источник издания в индийском правительстве.

В частности, Indian Oil Corp, крупнейший в стране покупатель российской нефти, в июне стала первой государственной нефтеперерабатывающей компанией, оплатившей часть импорта из России в юанях, сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

По словам еще двух других источников издания, по меньшей мере два из трех частных НПЗ Индии также оплачивают поставки российского топлива в юанях. А ряд поставок оплачивается в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов.

Reuters напомнило, что доллар США «долгое время был основной мировой нефтяной валютой, в том числе для закупок Индией, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России» из-за санкций. Китай также перешел на юань для большей части своего импорта энергоносителей из России.