Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета
Министерство финансов предложило реализовать программу «фронтального сокращения» государственных расходов, заложенных в федеральный бюджет на 2024 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет газета «Ведомости».
«Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных», — пишет издание.
Все высвободившиеся средства можно будет перераспределить на другие нужды, говорится в сообщении.
Собеседники «Ведомостей» указали, что «фронтальное сокращение» необходимо прежде всего из-за растущего разрыва между доходами и расходами. Эксперты при этом считают, что перед запуском проекта Министерству финансов придется доработать эту инициативу, так как пока способы ее реализации достаточно смутны.
Ранее сообщалось, что в России могут вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Сазанов. Антон Силуанов при этом считает, что вводить этот налог на постоянной основе нецелесообразно.