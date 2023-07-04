Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета

Министерство финансов предложило реализовать программу «фронтального сокращения» государственных расходов, заложенных в федеральный бюджет на 2024 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет газета «Ведомости».

«Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных», — пишет издание.

Все высвободившиеся средства можно будет перераспределить на другие нужды, говорится в сообщении.

Собеседники «Ведомостей» указали, что «фронтальное сокращение» необходимо прежде всего из-за растущего разрыва между доходами и расходами. Эксперты при этом считают, что перед запуском проекта Министерству финансов придется доработать эту инициативу, так как пока способы ее реализации достаточно смутны.