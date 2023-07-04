Доцент СВФУ, сопровождавший пожилую женщину, пинал и бил ее под камерой у подъезда

В Якутии мужчина на улице издевался над пожилой женщиной, ограниченной в движении. Как сообщает SakhaDay, виновным в избиении оказался доцент СВФУ.

Инцидент, попавший на видео, произошел у дома на улице Ленина. Когда запись с наружной камеры попала в распоряжение местных жителей, они рассказали о том, что их сосед, доцент СВФУ, истязал пожилую родственницу. Позже свою причастность к издевательствам над женщиной, находившейся в заведомо беспомощном состоянии, подтвердил и сам кандидат экономических наук, но отказался отвечать на уточняющие вопросы.

Известно, что вечером 3 июля к месту происшествия прибыли полицейские. Они заявили соседям мужчины, которые не были раньше с ним знакомы, что не смогли подтвердить его личность. До сих пор не ясно, кем именно пострадавшая приходится ученому, который так грубо с ней обходился.

На кадрах видно, что полуобнаженная пенсионерка не может самостоятельно подняться с крыльца подъезда, но ее сопровождающий с одеялом на руке отказывается оказать помощь женщине. Ее медлительность не устраивает мужчину, который торопит родственницу пинками и ударами по лицу.