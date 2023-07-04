"Среди трех кризисных периодов самым сложным был 2022 год, но также он оказался наиболее успешным с точки зрения поддержки кредитования. Несмотря на значительный рост ставок в экономике, в отличие от 2014 года, в 2022 году удалось избежать кредитного сжатия", - указали авторы доклада.