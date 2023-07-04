Путин: Россия уверенно противостоит и будет противостоять санкциям

Россия уверенно противостоит и будет противостоять санкциям в дальнейшем. Об этом во вторник, 4 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться, — сказал он.

По мнению главы государства, российский народ как никогда консолидирован. Он отметил, что общество показало сплоченность во время попытки вооруженного мятежа, выступив единым фронтом против такого преступления, передает РИА Новости.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российская армия якобы нанесла удар по местам дислокации бойцов формирования. Однако в МО России отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности. На следующий день группа «Вагнера» предприняла попытку военного мятежа.