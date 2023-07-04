Оснований для продления зерновой сделки после 17 июля при текущей позиции Запада и молчании ООН нет. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В июле 2022 года были подписаны две «пакетные» договоренности — «черноморская инициатива» и меморандум с ООН по вопросу нормализации сельскохозяйственного экспорта из РФ. После этого российская сторона начала выполнять обязательства, в частности Минобороны обеспечило безопасный морской гуманитарный коридор. Позднее зерновая сделка несколько раз продлевалась.

В МИД РФ отметили, что через год после подписаний Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось иллюзий относительно гуманитарной направленности «черноморской инициативы». При этом продолжают использоваться аргументы, суть которых сводится к тому, что «без украинской кормовой кукурузы мир умрет от голода», а санкции против РФ не распространяются на продовольствие и удобрения.

«Черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно приведенным данным, беднейшие государства (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) получили всего 862 086 тонн, или 2,6 процента грузов. Кроме того, ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия — ООН, продолжала деградировать.

Результаты усилий ООН наглядно демонстрируют сюжеты с аммиакопроводом и поставками российских минеральных удобрений беднейшим государствам. Соответствующий аммиакопровод был подорван 5 июня на подконтрольной Киеву территории. Однако на Западе хранят молчание относительно этого и других подобных происшествий.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», — указано в заявлении.

На данный момент Россия продолжает добросовестно выполнять свои обязанности в рамках сделки, и делает все необходимое, чтобы все суда смогли успешно завершить миссию.