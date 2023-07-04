В МИД РФ заявили, что Россия не видит оснований для продления зерновой сделки. Об этом сказано в специальном сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В МИД напомнили, что срок действия сделки истекает 17 июля. На фоне этого произошел «всплеск пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН», заявили дипломаты.

В МИД отметили, что спустя год существования сделки «ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений» ни по поводу ее гуманитарной направленности, ни насчет перспектив нормализации экспорта российского зерна и удобрений.

Российские власти считают, что зерновая сделка превратилась в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны. Более 80 процентов из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных в рамках сделки, отправили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.

Дипломаты заявили, что три задачи по разблокировке поставок российской продукции - переподключение Россельхозбанка к SWIFT, запчасти для сельхозтехники, запуск аммиакопровода «Тольятти-Одесса» - «очевидно, сняты с повестки дня».

В МИД отметили, что аммиакопровод был подорван на подконтрольной Киеву территории «по схеме «Северных потоков». Также дипломаты заявили, что ООН хранит молчание по этому и другим «неудобным сюжетам», а на Западе говорят, что послаблений по санкциям «быть не может».

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», <…> нет», - подчеркнули в МИД.

В последний раз зерновая сделка России и Украины продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами зерновой сделки выступают Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).