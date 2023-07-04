Мишустин назвал приоритетную отрасль для развития в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создание производств по глубокой переработке шерсти является приоритетом российскиого правительства. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«Для правительства это приоритет – создание собственного производства для в том числе глубокой переработки шерсти на территории России. И чтобы заинтересовать инвесторов вкладываться в такие предприятия, был сформирован целый спектр мер поддержки», – заявил он.
По словам Мишустина, для этой цели будет разработана программа субсидирования лизинговых программ, предоставлены льготные кредиты, а также будут возмещены затраты на оборотные средства. Кроме того, премьер-министр отметил важность настройки таможенно-тарифной политики.
Ранее Мишустин призвал упростить процедуру подачи документов в российские вузы.