Италия заморозила активы на 2,3 миллиарда евро на фоне санкций против РФ

В связи с обострением конфликта на Украине власти Италии заморозили активы лиц на сумму 2,3 миллиарда евро, которые попали под санкции Евросоюза против России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Управления финансовой информации Центробанка Италии.

Отмечается, что под заморозку попали здания, лодки и транспортные средства на сумму в размере 2,3 миллиарда евро.

При этом в ЦБ Италии отметили, что за 2022 года в стране «заметно» выросло количество замороженных средств и экономических ресурсов в связи с санкционной политикой против России.