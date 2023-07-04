Алжир вслед за Россией сократит добычу нефти

Власти Алжира приняли решение в течение августа сократить на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с) объем добычи нефти. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго североафриканской республики.

В ведомстве подчеркнули, что республика разделяет усилия стран ОПЕК+, а также поддерживает принятые Россией и Саудовской Аравией меры, необходимые для достижения баланса и стабилизации мирового нефтяного рынка.

На фоне этого, отметили в пресс-службе, Алжир в период с 1 по 31 августа дополнительно снизит добычу энергоресурса на 20 тыс. б/с.

Добыча углеводородов в республике в августе, с учетом принятого решения, составит 940 тыс. б/с, уточнили в министерстве.

Напомним, что ранее Саудовская Аравия и Россия объявили о сокращении добычи нефти на 1 млн б/с и 0,5 млн б/с соответственно.