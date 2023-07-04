Спецоперация помогла США нарастить экспорт газа

Спрос со стороны европейских и китайских энергетических компаний на газ из США резко вырос в 2022-2023 годах. Эта тенденция особенно отчетливо проявилась после начала спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

По данным газеты, в 2021 году общий объем контрактов компаний КНР и ЕС на поставки сжиженного природного газа составил порядка 13 млн тонн.

В 2022 году объем вырос до 51,2 млн тонн. За первые шесть месяцев 2023 года были заключены контракты на 15,8 млн тонн, то есть, на 2,8 млн тонн больше, чем за весь 2021 год.

Аналитики уточнили, что доля Евросоюза и КНР достигла почти 40% от общего объема соглашений о поставках СПГ из США, заключенных в 2021-2023 годах.

Многие контракты являются долгосрочными, рассчитаны на 15-20 лет, отметил автор публикации.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в ближнесрочной перспективе европейским государствам не удастся осуществить переход на возобновляемые источники энергии.