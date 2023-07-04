В Австрии заявили о риске срыва поставок российского газа

Поставки российского природного газа в государства Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за военного конфликта на Украине, предупредила глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер. Об этом пишет Bloomberg.

Глава ведомства пояснила, что обеспечивающие транзит топлива трубопроводы находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе ракетного или артиллерийского обстрела инфраструктура может получить критические повреждения.

По мнению Гевесслер, Австрии следует заранее подготовиться к такой ситуации.

«Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы», - отметила министр.