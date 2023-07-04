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Министр энергетики Австрии предупредила о рисках срыва поставок российского газа

Поставки российского природного газа в государства Центральной Европы могут оказаться под угрозой срыва из-за военного конфликта на Украине, предупредила глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер. Об этом пишет Bloomberg.

В Австрии заявили о риске срыва поставок российского газа
© ТАСС

Глава ведомства пояснила, что обеспечивающие транзит топлива трубопроводы находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе ракетного или артиллерийского обстрела инфраструктура может получить критические повреждения.

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По мнению Гевесслер, Австрии следует заранее подготовиться к такой ситуации.

«Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы», - отметила министр.

Ранее Гевесслер рассказала, что доля российского газа в поставках сократилась с 70% до 50%. Она отметила, что в дальнейшем Австрии следует полностью отказаться от закупок газа в России.

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