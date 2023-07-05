Гендиректор ВТО рекомендовала странам G20 сокращать ограничения в торговле

Страны G20 должны стремиться сокращать экспортные ограничения, особенно в торговле продовольственными товарами, кормами и удобрениями, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в связи с публикацией доклада о действующих торговых санкциях.

По ее словам, это поможет снизить колебания цен. Глава организации призвала сокращать количество и охват торговли экспортными ограничениями, особенно в отношении продуктов питания, кормов и удобрений, чтобы помочь снизить волатильность цен, которая усложняет жизнь людям во всем мире.

Отмечается, что Группа двадцати должна «проявлять сдержанность в реализации торговых ограничительных мер» и поддерживать «открытую и взаимовыгодную торговлю», поскольку их инициатива и лидерство в период до тринадцатой Министерской конференции ВТО будут иметь решающее значение для достижения результатов. Мероприятие состоится в начале 2024 года.