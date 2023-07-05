Мишустин сообщил о восстановлении российской экономики

Российская экономика продолжает процесс восстановления, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы кабмина РФ Михаила Мишустина, который встретился с главой государства Владимиром Путиным.

По его словам, это происходит, несмотря на ограничительные меры со стороны западных стран. Так, рост ВВП за пять месяцев 2023 года составил 0,6%. К маю прирост этого показателя составил 5,4%. Восстановление экономики Мишустин зазвал «уверенным».

Премьер указал, что у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу текущего года рост ВВП составит более 2%.