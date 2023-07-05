Отказ от российского газа и переход на зеленую энергетику потребует от Евросоюза (ЕС) минимум €700 млрд дополнительных расходов ежегодно. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Еврокомиссии (ЕК).

Замена российских нефти и газа зеленой энергией потребует от ЕС дополнительных ежегодных вложений в размере €700 млрд. При этом указанная в документах ЕК сумма оказалась значительно выше той, которую ранее предлагала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В публикации отметили, что указанная сумма говорит об увеличивающихся расходах для достижения углеродной нейтральности. При этом в ЕК считают, что часть суммы удастся получить из частных источников.

По данным агентства, ЕС уже выделил €578 млрд на развитие возобновляемых источников энергии и прочих чистых технологий в период с 2021 по 2027 год. Указанная сумма должна помочь приблизиться странам региона к энергобезопасности.

8 апреля издание Foreign Policy писало, что европейские страны могут снизить зависимость от поставок топлива из США при помощи «зеленой повестки».