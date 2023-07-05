Чехия может лишиться части урожая из-за Украины

Чешские аграрии в этом году могут потерять до миллиона тонн урожая зерновых из-за переизбытка на европейском рынке украинского зерна. Об этом со ссылкой на данные озвученные информационным агентством ČTK пишет ТАСС.

© Unsplash

В Сельскохозяйственном союзе, объединяющем чешских фермеров, отметили, что в 2023 году планируется собрать 7 млн тонн зерновых. При этом общая мощность чешских элеваторов и сопутствующих специализированных складских сельскохозяйственных помещений, где может храниться зерно, составляет примерно 8 млн тонн.

«В этом году у фермеров не будет свободного места для части урожая. Речь может идти почти о миллионе тонн зерна», - пояснил представитель союза аграриев Владимир Пихи.

По его словам, сейчас в Чехии на складах хранится около двух миллионов тонн зерна, которое не получилось продать из-за более дешевого украинского, пишет «ИноСМИ».

Ранее чешское министерство земледелия сообщало, что за год конфликта на территории Украины в Евросоюз было ввезено 3,526 миллиона тонн украинской пшеницы, из которой примерно третья часть осела в Польше.

В свою очередь кабмин Польши на фоне протестов местных сельхозпроизводителей уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей». Аналогичное решение приняли Венгрия, Болгария и Словакия.