ЦБ заявил о беспрецедентном масштабе кибермошенничества в России

Объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров в ходе форума информационной безопасности Инфофорум-Сочи 2023.

"Проблема кибермошенничества не теряет своей актуальности, в первом квартале 2023 года злоумышленники похитили 4,5 млрд рублей. По сравнению со средними значениями 2022 года объем похищенных денег вырос почти на 30%", - сказал он.

Уваров также отметил, что банками за первые три месяца 2023 года было отражено 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов, что позволило не допустить хищения более 700 млрд рублей. При этом Банк России в первом квартале 2023 года инициировал блокировку почти 97 тыс. мошеннических номеров телефонов, а также направил информацию об около 7 тыс. интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру.

"С одной стороны, эти данные показывают беспрецедентные масштабы мошенничества в нашей стране, но, с другой стороны, они свидетельствуют о том, что совместными усилиями с отраслью удалось выстроить эффективную работу. Подавляющее большинство атак было отбито благодаря выстроенным бизнес процессам и работе антифрод-систем в банках", - добавил Уваров.