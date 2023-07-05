Zeit: Германия в 2024 году решила экономить на всем, кроме обороны

Немецкое правительство 5 июля утвердило проект бюджета на 2024 год, предлагающий экономить почти на всех областях, кроме обороны. Об этом сообщает Zeit.

Из документа следует, что расходы бюджета планируют сократить до 445,7 миллиарда евро. В 2022-м бюджетные расходы составляли 481,3 миллиарда евро, а в 2023 году - 476,3 миллиарда.

Zeit подчеркивает, что проект бюджета был согласован после «долгих и трудных» переговоров.

Издание отмечает, что в последние годы выросшие бюджетные траты были связаны с с преодолением последствий пандемии и энергетического кризиса.

В 2024-м больше всего денег поступит в бюджет Министерства труда и социальных вопросов - почти 172 миллиарда евро после 166 миллиардов 2023-го. Это больше трети всего бюджета. Только на пенсионное страхование будет выделено 127 миллиардов евро.

Министерству по делам семьи придется обойтись суммой почти на 218 миллионов евро меньше, чем в этом году. Предполагаемые расходы составляют около 13,5 миллиардов евро. А бюджет Министерства образования сократится с 21,5 миллиарда евро в 2023-м до 20,3 миллиарда в следующем году.

Выделяется среди этих сокращений оборонный бюджет, выросший на 1,7 миллиарда, до 51,8 миллиарда евро.