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Zeit: Германия в 2024 году решила экономить на всем

Немецкое правительство 5 июля утвердило проект бюджета на 2024 год, предлагающий экономить почти на всех областях, кроме обороны. Об этом сообщает Zeit.

Zeit: Германия в 2024 году решила экономить на всем, кроме обороны
© globallookpress.com

Из документа следует, что расходы бюджета планируют сократить до 445,7 миллиарда евро. В 2022-м бюджетные расходы составляли 481,3 миллиарда евро, а в 2023 году - 476,3 миллиарда.

Zeit подчеркивает, что проект бюджета был согласован после «долгих и трудных» переговоров.

Издание отмечает, что в последние годы выросшие бюджетные траты были связаны с с преодолением последствий пандемии и энергетического кризиса.

В 2024-м больше всего денег поступит в бюджет Министерства труда и социальных вопросов - почти 172 миллиарда евро после 166 миллиардов 2023-го. Это больше трети всего бюджета. Только на пенсионное страхование будет выделено 127 миллиардов евро.

Министерству по делам семьи придется обойтись суммой почти на 218 миллионов евро меньше, чем в этом году. Предполагаемые расходы составляют около 13,5 миллиардов евро. А бюджет Министерства образования сократится с 21,5 миллиарда евро в 2023-м до 20,3 миллиарда в следующем году.

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Выделяется среди этих сокращений оборонный бюджет, выросший на 1,7 миллиарда, до 51,8 миллиарда евро.

В начале 2023 года немецкая экономика сократилась на 0,3 процента. Падение наблюдалось второй квартал подряд и страна столкнулась с рецессией - первой после пандемии. Статистика показала снижение расходов домохозяйств на 1,2 процента из-за выросших цен.

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