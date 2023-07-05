В Европе озвучили сроки полного отказа от российского газа

Генеральный директор итальянской нефтяной компании Eni Клаудио Дескалци заявил, что поиск альтернативы для российского газа может занять у Европы ещё пару лет. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Дескалци сделал во время выступления на семинаре ОПЕК в Вене. При этом он также добавил, что, несмотря на такие сроки, Европа «идёт правильным путём».

«Замена всего российского газа потребует еще пару лет, мы идем правильным путем, но потребуются дополнительные силы. Невозможно скомпенсировать потерю 150-160 миллионов кубометров газа за пару дней», – считает Дескалци.