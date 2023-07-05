В ОПЕК назвали Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть
ОПЕК предпринимает масштабные меры для стабилизации цен на нефтяных рынках, рассказал генсек организации Хайсам аль-Гайс. Об этом пишет РИА «Новости».
Генсек отметил, что Россия «является важным государством» в соглашении ОПЕК+ о добровольном снижении нефтедобычи.
Кроме того, уточнил аль-Гайс, РФ работала вместе со странами организации с 2017 года, а в настоящее время вместе с Саудовской Аравией возглавляет министерский мониторинговый комитет по добыче.
Соответственно, пояснил он, Москва - ключевой союзник в этом соглашении, направленном на стабилизацию глобального рынка углеводородов.
Ранее генсек сообщил, что в октябре 2023 года планирует посетить Москву. Он уточнил, что намеревается принять участие в международном энергетическом форуме.
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