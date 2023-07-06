Министр труда объяснил увеличение рабочей недели в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область прокомментировал данные об увеличении рабочей недели в России. Его слова приводит ТАСС.

Котяков объяснил, что продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров. Он допустил, что подобная ситуация могла сложиться в нескольких регионах страны. Нехватка специалистов возникла в инженерной отрасли, а также в обрабатывающей промышленности.

При больших объемах заказов предприятия предлагают своим сотрудникам работать больше в течение дня за дополнительную плату или переходить на шестидневную рабочую неделю.

«Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах», — заключил министр.