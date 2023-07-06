Российский министр труда Антон Котяков рассказал, что в регионах РФ не хватает инженерных кадров и с этим могут быть связаны данные о росте продолжительности рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее аналитики FinExpertiza подсчитали на основе данных Росстата, что в январе-марте 2023 года россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая продолжительность рабочей недели выросла на 15 минут, достигнув максимума с четвертого квартала 2012 года

Опрошенные РБК эксперты связали такие результаты с острой нехваткой работников, переходом некоторых предприятий на график с несколькими сменами и повышением экономической вовлеченности женщин.

Котяков рассказал, что в некоторых российских регионах сформировался большой дефицит инженерных кадров и сотрудников обрабатывающей промышленности.

«Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», - объяснил министр.