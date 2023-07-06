В Госдуму внесут законопроект об изменении налогообложения нефти

Российское правительство в июле внесет в Госдуму законопроект, корректирующий налогообложение нефтяной отрасли. Об этом рассказал «Коммерсант».

Законопроект, в частности, вводит двукратное сокращение демпферных субсидий на три года - до конца 2026-го, а не на год, как планировалось сначала.

По данным газеты, документ находится на финальной стадии согласования.

Государство должно компенсировать компаниям часть потерь от внутренних продаж топлива через демпфирующий механизм (демпфер). Когда потенциальные доходы нефтяников от экспорта становятся выше цены внутри страны, государство доплачивает бизнесу часть разницы между этими ценами. Таким способом стимулируются поставки на внутренний рынок. Когда внутренний рынок становится премиальным, в бюджет платят сами нефтяники.

Кроме того, Минфин предусмотрел продление до конца 2026 года повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти. С апреля котировка нефти марки Brent за вычетом фиксированного дисконта - один из способов рассчитывать налог на добычу нефти и экспортной пошлины. С сентября НДПИ, налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) и экспортную пошлину планируют рассчитывать, исходя из максимального дисконта российской нефти Urals к Brent в 20 долларов за баррель.

Также законопроект переносит с 2024-го на 2027 год налоговый вычет в 20 процентов от ставки НДПИ для выработанных месторождений, входящих в третью группу налога на дополнительный доход. Эта отсрочка позволит бюджету сэкономить около ста миллиардов рублей в год.