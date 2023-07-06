«Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики — таргетирование инфляции и плавающий курс — он показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена, как в период острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться», — сказала глава регулятора.