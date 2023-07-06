Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия

Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, для поддержания национальной безопасности. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин.
"Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях", - сказала Шу Цзюэтин.
Она добавила, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом подобных товаров.
"Цель [экспортного контроля] заключается в том, чтобы поддерживать национальную безопасность и лучше выполнять международные обязательства", - отметила представитель Минкоммерции КНР.