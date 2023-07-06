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Греф исключил проблемы в банковском секторе России

Глава Сбербанка Герман Греф исключил вероятность возникновения проблем в банковском секторе России. Об этом он заявил на Финансовом конгрессе Центробанка в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Греф исключил проблемы в банковском секторе России
© РИА Новости

Греф отметил, что отечественный банковский сектор всегда подстраивается под ситуацию.

Ранее в ходе конгресса глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не строить теории заговора в связи с ослаблением курса рубля. Глава регулятора подчеркнула, что динамика национальной валюты во многом определяется ситуацией с внешней торговлей.

Глава регулятора также отметила, что плавающий курс рубля является благом для экономики, так как помогает ей легче справляться с внешними шоками.