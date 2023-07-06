"У нас все-таки огромная страна. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, есть и провинция, где люди не склонны к резкой смене менталитета и стремлению к технологическому прогрессу. Но внедрять цифровой рубль все равно надо. Я считаю, что это будет позитивный стресс", — сказал Остапкович.