«Позитивный стресс»: экономист оценил перспективы внедрения цифрового рубля
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Рамблером прокомментировал обозначенные Центробанком сроки массового внедрения цифрового рубля, а также оценил перспективы использования новой формы национальной валюты.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала в интервью Forbes, что массовое внедрение цифрового рубля в РФ возможно на горизонте 2025-2027 годов. По ее словам, как только закон о цифровом рубле будет принят, Центробанк и участники рынка начнут его пилотирование на реальных операциях с 13 банками, которые прошли все стадии технической подготовки.
Учитывая, что крайняя дата - это 2027 год, то обозначенные сроки введения цифрового рубля абсолютно реальны. Центробанк готовил позицию по его внедрению уже года два. В отдельных регионах в ближайшее время начнутся "пилоты" - и там ничего загадочного нет. Соответствующий опыт уже есть у разных стран.Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
Важным аспектом внедрения цифрового рубля в России станет ментальная подготовка населения и экономических агентов к этому процессу, отметил специалист.
"У нас все-таки огромная страна. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, есть и провинция, где люди не склонны к резкой смене менталитета и стремлению к технологическому прогрессу. Но внедрять цифровой рубль все равно надо. Я считаю, что это будет позитивный стресс", — сказал Остапкович.
Одним из главных плюсов введения цифрового рубля экономист назвал то, что информация о движении средств станет более открытой.
"Он упрощает расчеты. Кроме того, банки будут видеть мошеннические схемы. То есть после введения цифрового рубля фактически будет открыта вся информация: на что люди тратят средства, какие проводятся трансакции, какие банки участвуют в операциях. Все это - мировой тренд, и он позитивный", — заявил эксперт.
Массовое внедрение цифрового рубля в России пройдет в позитивном ключе, выразил мнение аналитик.
"У меня нет оснований полагать, что будет негативная реакция. На первых порах, возможно, пожилые люди будут что-то не понимать. Однако цифровой рубль не несет никаких усложнений для населения, к нему привыкнут", — заключил экономист.
Один из авторов законопроекта о цифровом рубле Анатолий Аксаков ранее заявил, что цифровой рубль поможет эффективнее контролировать использование госресурсов и финансирование программ.